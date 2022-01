"Rossetto e cioccolato", spunta la chat per incontri tra no vax: "Non vogliamo relazioni con vaccinati"

Si chiama "Rossetto e Cioccolato", è un gruppo Telegram da centinaia di iscritti ed è il "Tinder dei non vaccinati". "Controcorrente" ha mostrato come avvengono gli incontri tra no vax: grazie a questa chat, infatti, gli iscritti sanno per certo di trovare persone che la pensano come loro.

"Ho il sangue puro - racconta una delle ragazze incontrate dall'inviato del programma di Rete 4 - il mio ex era fermamente convinto e infatti ci siamo lasciati per questo perché lui non capiva". Un'altra donna spiega che non scaricherà il Green pass, nonostante abbia avuto il Covid: "Se lo scarico - dice - questa cosa non finirà più, perché il Green pass è un sistema di controllo".