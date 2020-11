Milano, negazionista prende a calci l'ambulanza: "Fate terrorismo"

Coronavirus, ospedali sotto pressione per la seconda ondata: lunghe file di ambulanze da Nord a Sud Una colonna di ambulanze a sirene spente che rientrano intorno alle ore 22 verso la zona degli ospedali di Torino alla fine del servizio: la foto simbolo è stata scattata da Pietro Izzo e pubblicata su Instagram Instagram 1 di 22 Un'infermiera del 118 si addormenta stremata sul volante di un'ambulanza in attesa davanti all'ospedale di Villa Sofia a Palermo Ansa 2 di 22 Ambulanze in fila davanti al Pronto soccorso di Foggia Ansa 22 di 22 Ambulanze in attesa di fronte all'ospedale San Filippo Neri di Roma Ansa 22 di 22 Ambulanze in attesa di fronte all'ospedale San Filippo Neri di Roma Ansa 22 di 22 Ambulanze in attesa di fronte all'ospedale San Filippo Neri di Roma Ansa 22 di 22 Ambulanze in attesa di fronte all'ospedale San Filippo Neri di Roma Ansa 22 di 22 Ambulanze in attesa di fronte all'ospedale San Filippo Neri di Roma Ansa 22 di 22 Ambulanze in attesa di fronte all'ospedale San Filippo Neri di Roma Ansa 22 di 22 Ambulanze in attesa di fronte all'ospedale San Filippo Neri di Roma Ansa 10 di 22 Ambulanze in attesa di fronte all'ospedale San Filippo Neri di Roma Ansa 11 di 22 Ambulanze in fila davanti al Pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano, che non è un hub per la cura del coronavirus Ansa 12 di 22 Ambulanze in fila davanti al Pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano, che non è un hub per la cura del coronavirus Ansa 13 di 22 Ambulanze in fila davanti al Pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano, che non è un hub per la cura del coronavirus Ansa 14 di 22 Ambulanze in fila davanti al Pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano, che non è un hub per la cura del coronavirus Ansa 15 di 22 Ambulanze in fila davanti al Pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano, che non è un hub per la cura del coronavirus Ansa 16 di 22 Ambulanze in fila davanti al Pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano, che non è un hub per la cura del coronavirus Ansa 17 di 22 Ambulanze in fila davanti al Pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano, che non è un hub per la cura del coronavirus Ansa 18 di 22 Ambulanze in fila davanti al Pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano, che non è un hub per la cura del coronavirus Ansa 19 di 22 Ambulanze in fila davanti al Pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano, che non è un hub per la cura del coronavirus Ansa 20 di 22 Ambulanze in fila davanti al Pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano, che non è un hub per la cura del coronavirus Ansa 21 di 22 Ambulanze in fila davanti al Pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano, che non è un hub per la cura del coronavirus Ansa 22 di 22 leggi dopo slideshow ingrandisci Gli ospedali tornano a essere sotto pressione per la seconda ondata di coronavirus. Se nel corso della prima ondata le Regioni più colpite sono state quelle del Nord, ora le strutture che manifestano criticità sono diffuse in tutta la Penisola. A Torino una foto pubblicata su Instagram ritrae la colonna delle ambulanze a sirene spente che rientrano intorno alle ore 22 su Corso Dante alla fine del loro servizio mentre a Foggia una lunga fila mezzi di soccorso resta in attesa di fronte all'ospedale.

Non più "angeli" ed "eroi", ma "terroristi". Con questo appellativo sono stati apostrofati i sanitari del 118 accorsi in viale Monza, a Milano, per una chiamata da codice giallo, mentre l'ambulanza che era arrivata a sirene spiegate veniva presa a calci. A urlare loro "fate terrorismo" una negazionista che passava nella strada dell'intervento. Ad assistere alla scena l'autista del mezzo che chiamava la polizia locale per l'identificazione. L'associazione di primo soccorso InterSos presenterà denuncia contro la negazionista.