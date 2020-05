Milano, l'ambulante torna al lavoro: le lacrime in diretta

E' tornato dietro il suo banco al mercato dopo tre mesi di inattività e l'emozione è stata incontenibile. Beppe Dana è un ambulante di Milano che è scoppiato a piangere durante il collegamento in diretta con "Mattino Cinque" dal quartiere Niguarda. "Ho ripreso la mia vita, l'angoscia di non riuscire a fare la spesa è passata", ha spiegato il venditore di indumenti intimi che solo pochi giorni prima era stato ospite della trasmissione Mediaset per raccontare la situazione economica disastrosa in cui si trovava a causa lockdown.

Beppe non trattiene le lacrime quando ripensa ai numerosi gesti e messaggi di solidarietà ricevuti da conoscenti e sconosciuti o alle difficoltà che per fortuna sembrano ormai alle spalle: "Stamattina piangevo mentre servivo i clienti, l'ho passata brutta ma ora voglio solo pensare alle cose belle".