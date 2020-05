Fase 2, a Milano Navigli quasi deserti dopo le polemiche

A Milano i Navigli sono tornati a essere praticamente deserti dopo il clamore suscitato dalle immagini di numerose persone presenti nella giornata di giovedì e l'ultimatum del sindaco Sala che ha minacciato nuove chiusure. Nel tardo pomeriggio dell'8 maggio lungo le ripe dei canali sono presenti pochi passanti e auto della polizia municipale, in un'atmosfera non diversa da quella degli ultimi due mesi di lockdown.

Insomma, niente più gente seduta su muretti, ringhiere o marciapiede. E' il primo effetto dell'imponente schieramento di forze dell'ordine nella zona dei Navigli di Milano all'ora dell'aperitivo.. "Take away significa porta via! Non soffermatevi, rispettiamo le regole .noassembramenti'" c'e' scritto sui cartelli appoggiati sulla balaustra di fronte alla Officina 12, storico locale dell'Alzaia Naviglio Grande che propone cocktail in bottiglie di vetro da asporto.

Chi non ha voluto rinunciare a una birra o uno spritz, in linea di massima ha dovuto sorseggiarli da bottiglie di vetro o bicchieri di plastica passeggiando lungo i Navigli o nelle strade limitrofe. Non si è visto ancora il baracchino del venditore ambulante di birra attorno al quale giovedì sera si era creato un assembramento di una cinquantina di persone.

A parte una mamma con una bimba sedute per terra e un giovane intento a pescare, attorno alle 19 era praticamente deserto lo spiazzo della Darsena, con una pattuglia della polizia locale praticamente fissa di fronte al bar dove ieri si raccoglievano ben più avventori, come in alcune delle immagini che hanno spinto il sindaco, Giuseppe Sala, a minacciare la chiusura dell'area dei Navigli.

Il sindaco Sala sui Navigli: ora meglio e più controlliDopo le polemiche sulle troppe persone all'ora dell'aperitivo sui Navigli il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha voluto fare un giro personalmente per verificare la situazione. Ha postato anche una foto sulla sua pagina di Instagram mentre e' insieme al capo della Polizia locale Marco Ciacci, proprio su uno dei Navigli. "Navigli ora, meglio - ha scritto Sala nella foto -. Grazie. E io mi prendo la responsabilità di fare di più sui controlli".