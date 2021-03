Milano, la strategia dell’Esercito: “Vaccini a persone fragili e anziani direttamente in auto”

Sono circa 20mila le dosi di vaccino effettuate all'ospedale militare del quartiere Baggio di Milano. Le telecamere di "Pomeriggio Cinque" all'interno del lab vaccinale mostrano come avvengono le vaccinazioni. "Sono circa 600 le dosi effettuate ogni giorno", spiega il comandante dell'ospedale. "Per gli anziani che hanno difficoltà e per le persone fragili - specifica il colonnello - abbiamo previsto che il vaccino venga fatto direttamente in auto".

Una strategia vincente quella dell'Esercito che ha pensato di "evitare lo stress" del vaccino per tutte le persone che mostrano difficoltà. L'inviata del programma di Canale 5 mostra poi le persone in coda, molti degli anziani presenti sono già alla seconda dose.