Milano, la droga ai tempi del coronavirus: le consegne sono a domicilio

"Se ti serve il fumo, io te lo porto a casa". E' ripreso con una telecamera nascosta lo spacciatore che parla a "Dritto e Rovescio" e spiega come funziona lo spaccio a Milano durante l'emergenza coronavirus. "Ci sono dei miei amici che hanno una pizzeria - continua il pusher - tu ordini la pizza e insieme ti portano anche la droga".

Le telecamere del programma di Rete 4 hanno fatto un tour nella città deserta per capire come si è adeguato il mondo dello spaccio. Se ai Navigli per trovare uno spacciatore bisogna addentrarsi nelle vie laterali, alla stazione Centrale tutto prosegue come di consueto: si continua a vendere droga alla luce del sole. Ma ovunque la costante è la stessa: gli spacciatori sono disposti a portartela fino a casa.