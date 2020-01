Milano, jumper si lancia da un palazzo: "L'ho fatto per i migranti"

E' stato denunciato per procurato allarme un jumper di 39 anni che si è lanciato dalla gru di un edificio in costruzione in via Gioia, a Milano. L'uomo ha spiegato di averlo fatto per onorare i migranti vittime nel Mediterraneo. Con sé aveva infatti due striscioni con la scritta "Stay Human". L'attrezzatura è stata sequestrata dagli agenti di polizia.