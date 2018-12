Milano, incendio in una struttura per anziani: un morto un 70enne

Un incendio è divampato, nella tarda serata di giovedì, all'istituto Palazzolo, una struttura medica per anziani lungodegenti, a Milano. Un paziente di 70 anni, dopo essere stato ricoverato all'ospedale Niguarda, è morto mentre tutto il reparto è stato evacuato. Stando a quanto emerso, le persone coinvolte sono state in tutto 18, trasportate una in codice rosso, una in giallo e 15 in verde.