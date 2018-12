Incendio in un palazzo a Reggio Emilia: morti due coniugi, gravi due bimbe

Due persone, marito e moglie di origine nordafricana, sono morte in un incendio che si è sviluppato nello scantinato di un edificio a Reggio Emilia. Le fiamme sono divampate in una palazzina di 4 piani nei pressi della stazione e hanno prodotto molto fumo. Oltre alle due vittime, recuperate sulle scale, sono rimaste intossicate una quarantina di persone, tra cui due bambine che sono state trasportate in gravissime condizioni a Milano e Fidenza.