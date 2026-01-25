Milano, incendio in un negozio di bici elettriche: evacuato un intero edificio
L'allarme è scattato in via Plana intorno alle 12.30. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e del 118
© Ansa
Evacuato uno stabile in via Plana, in zona Certosa a Milano, dopo che è scoppiato un incendio in un negozio di bici elettriche situato al pian terreno. I vigili del fuoco e le forze dell'ordine hanno disposto l'evacuazione completa dell'edificio, che al di sopra del locale ospita quattro piani di appartamenti.
L'evacuazione e le fiamme domate
Si tratterebbe, secondo quanto riportano Ansa e MilanoToday, di una evacuazione in via precauzionale. L'allarme è scattato intorno alle 12.30, quando un fumo nero e denso ha iniziato a uscire dal negozio di biciclette. Immediato l'intervento sul posto di pompieri e forze dell'ordine, così come di cinque ambulanze e due automediche del 118. Le fiamme non avrebbero, stando alle prime informazioni, coinvolto nessuna abitazione e non ci sarebbe nessun ferito. Le fiamme sono state spente.