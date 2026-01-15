Arezzo, esplode bombola del gas: crolla una casa

Crolla una casa ad Arezzo: tra le ipotesi c'è quella di un'esplosione della bombola del gas. E' accaduto in una frazione al confine con la Valdichiana aretina. Stando alle prime notizie ci sarebbero delle persone coinvolte, rimaste ferite sotto le macerie. Non sarebbero in pericolo di vita. Dopo l'esplosione, parte della palazzina è crollata e si è sviluppato un incendio all'interno.