Arezzo, esplode bombola del gas: crolla una casa

L'Asl ha attivato il gruppo delle maxi emergenze

15 Gen 2026 - 19:16

Crolla una casa ad Arezzo: tra le ipotesi c'è quella di un'esplosione della bombola del gas. E' accaduto in una frazione al confine con la Valdichiana aretina. Stando alle prime notizie ci sarebbero delle persone coinvolte, rimaste ferite sotto le macerie. Non sarebbero in pericolo di vita. Dopo l'esplosione, parte della palazzina è crollata e si è sviluppato un incendio all'interno. 

Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 insieme ai vigili del fuoco del comando di Arezzo che hanno domato le fiamme. L'Asl ha attivato il protocollo della maxi emergenze per gestire la situazione. 