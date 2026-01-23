Cadavere carbonizzato nel Fiorentino: indagano i carabinieri

Un cadavere completamente carbonizzato è stato rinvenuto a Vinci (Firenze). A fare la scoperta i vigili del fuoco intervenuti per un incendio in una legnaia e che, dopo aver spento le fiamme, hanno allertato i carabinieri. Sul posto sono così arrivati i militari della compagnia di Empoli e della Scientifica del nucleo investigativo di Firenze. Dalle prime risultanze, secondo quanto spiegato, non si escluderebbe l'ipotesi di un evento accidentale o autolesionistico. Indagini sono in corso anche per capire eventuali collegamenti con un'aggressione avvenuta poco prima davanti all'ingresso di una casa adiacente: la proprietaria, nel rincasare, sarebbe stata colpita con un martello da un giovane, verosimilmente il figlio sempre secondo quanto è stato spiegato.