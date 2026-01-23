Cadavere carbonizzato nel Fiorentino: indagano i carabinieri
A fare la scoperta i vigili del fuoco intervenuti per un incendio in una legnaia
© Ansa
Un cadavere completamente carbonizzato è stato rinvenuto a Vinci (Firenze). A fare la scoperta i vigili del fuoco intervenuti per un incendio in una legnaia e che, dopo aver spento le fiamme, hanno allertato i carabinieri. Sul posto sono così arrivati i militari della compagnia di Empoli e della Scientifica del nucleo investigativo di Firenze. Dalle prime risultanze, secondo quanto spiegato, non si escluderebbe l'ipotesi di un evento accidentale o autolesionistico. Indagini sono in corso anche per capire eventuali collegamenti con un'aggressione avvenuta poco prima davanti all'ingresso di una casa adiacente: la proprietaria, nel rincasare, sarebbe stata colpita con un martello da un giovane, verosimilmente il figlio sempre secondo quanto è stato spiegato.
Le piste investigative
In base alle prime risultanze, non si escluderebbe l'incidente o l'atto volontario. Ma le indagini riguardano anche quell'episodio avvenuto poco distante, davanti all'ingresso dell'abitazione adiacente alla legnaia, dove, alcuni minuti prima, una donna, proprietaria di casa, sarebbe stata aggredita da un giovane, verosimilmente il figlio, che l'avrebbe colpita con un martello.