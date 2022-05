Milano, hacker attaccano ospedali Fatebenefratelli-Sacco: bloccati pronto soccorso

Un attacco hacker ha colpito i presidi ospedalieri e territoriali dell'Asst Fatebenefratelli Sacco di Milano.

Il blocco, fanno sapere da Regione Lombardia, è partito alle 3 del 1° maggio e ancora non si sa quando saranno ripristinati i sistemi. Almeno fino a martedì i pronto soccorso e i punti prelievo degli ospedali Fatebenefratelli, Sacco, Buzzi e Melloni saranno in grado di accettare gli accessi dei pazienti in maniera limitata e solo attraverso modulistica cartacea e potranno esserci disagi per le prestazioni ambulatoriali.