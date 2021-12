Italia dodicesima al mondo per furto di dati da account violati

-afp

L'Italia è al dodicesimo posto tra tutti i Paesi del mondo per numero di account informatici violati. A sostenerlo è uno studio di Surfshark, secondo cui il dato è comunque in calo: sono infatti 11,11 milioni gli italiani vittima di furto di dati nel 2021, il 38,6% in meno rispetto allo scorso anno. Nei primi 11 mesi dell'anno in corso, gli account violati hanno superato i 950 milioni a livello globale.