Milano, guasto in stazione: 400 passeggeri bloccati per ore su un treno Trenord

Sono circa quattrocento i passeggeri rimasti bloccati dalle 18 circa a bordo del convoglio Trenord 24161 per un guasto alla linea elettrica nella stazione di Milano Rogoredo.

Lo rendono noto i vigili del fuoco, che si stanno occupando dell'evacuazione del treno. Non si segnalano feriti. Le operazioni, informano ancora i vigili del fuoco, sono in corso. Sul posto sono presenti anche alcune ambulanze del servizio sanitario e la polizia ferroviaria. Monta la rabbia sui social per le linee bloccate nell'orario clou di rientro a casa dei pendolari lombardi.