Il treno si ferma per un allarme a bordo: passeggeri bloccati per ore nel tunnel della Manica

Un portavoce di Eurotunnel ha detto che i servizi sono tornati alla normalità. Questi incidenti di solito sono molto più comuni sui treni che trasportano camion rispetto a quelli con auto private.

Inizialmente, il servizio Le Shuttle aveva affermato su Twitter che il tutto era dovuto a un guasto, ma in seguito ha fatto sapere, attraverso la Bbc, che il problema era nato dopo che erano scattati gli allarmi del treno (il che ha reso necessarie indagini).

I racconti dei passeggeri -

"Era come un film catastrofico. Abbiamo camminato negli abissi senza sapere cosa stesse succedendo, tutti in coda sotto il mare. C'era una donna che piangeva nel tunnel, un'altra donna ha avuto un attacco di panico, viaggiava da sola", ha raccontato una passeggera 37enne. "Molte persone stavano impazzendo. Siamo rimasti bloccati lì per almeno cinque ore", ha detto un altro viaggiatore.