Milano, furto a casa di Diletta Leotta: presi i componenti della banda 

Rintracciati tutti i componenti della banda che il 6 giugno 2020 hanno compiuto un furto a casa della conduttrice Diletta Leotta in centro a Milano. Fra i 5 destinatari dei provvedimenti emessi dal tribunale ci sono anche due uomini già arrestati a febbraio per aver svaligiato l'abitazione dell'influencer Eleonora Incardona. Si tratta di kelzen Kastrati, kosovaro di 45 anni, e Samuel Milenkovic, milanese di 26 anni, che hanno ricevuto il provvedimento in carcere.