Milano, figlia apre uovo di Pasqua in anticipo: padre le rompe il naso

Una 20enne apre in anticipo l'uovo di Pasqua, in casa scoppia una lite e il padre le rompe il naso. E' accaduto a Milano, in un'abitazione in zona Baggio. L'uomo, un 53enne, ha prima rimproverato e poi aggredito fisicamente la figlia, costringendola alle cure dei sanitari. Il genitore, che è stato arrestato dalla polizia, era già stato segnalato per un altro litigio risalente al 2017.