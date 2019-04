Varese, il padre non accetta la relazione amorosa della figlia e accoltella nel sonno il fidanzato 26enne

Non è chiaro cosa abbia spinto l'uomo, 49 anni, ad accoltellare il fidanzato di sua figlia, mentre dormiva accanto a lei nella loro casa. A quanto emerso pare che l'uomo non abbia mai accettato la relazione della figlia con il 26enne. Grazie alla telefonata della giovane, svegliata dalle urla di dolore del fidanzato, sul posto sono accorsi i soccorritori del 118 e i carabinieri. Trasportato in ospedale, il ragazzo è ora nelle mani dei medici: ha ricevuto due pugnalate e per le quali sarà necessario un intervento chirurgico. Il suo aggressore è stato invece accompagnato in caserma: è sottoposto a fermo giuziario e orà sarò interrogato.