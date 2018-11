Roma, padre lascia la figlia di 6 anni a casa da sola di notte per andare dall'amante: arrestato

Vagava da sola, così, piccola e spaventata, nel cuore della notte, per le strade di Roma, in zona Battistini. La bimba, sei anni, è stata soccorsa da alcuni passanti che hanno allertato le forze dell'ordine. I carabinieri della stazione di Monte Spaccato hanno subito rintracciato la nonna a cui è stata affidata. Poi, all'alba, anche il padre, un cittadino peruviano, è stato trovato e arrestato per abbandono di minori. Per andare dall'amante, infatti, aveva lasciato la figlia in casa da sola.