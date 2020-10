Milano, Fabrizio Corona dovrà scontare nuovamente nove mesi di condanna

Fabrizio Corona dovrà scontare di nuovo 9 mesi che aveva passato in affidamento terapeutico, tra febbraio e novembre 2018. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano. Il provvedimento dei giudici è l'ennesima decisione sulla vicenda dei nove mesi, revocati per violazioni da parte di Corona, ora in detenzione domiciliare, nel percorso di affidamento. Ci sono stati anche due 'passaggi' in Cassazione, alla quale ora la difesa potrà di nuovo ricorrere.