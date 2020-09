Fabrizio Corona a "Live - Non è la d'Urso": "Non sono più quello di prima"

"Non sono quello di prima e non lo sarò più, perché sono veramente stanco: non ho la libertà dal 2012". Durante la prima puntata della nuova stagione di "Live - Non è la d'Urso", Fabrizio Corona si è confrontato in collegamento con gli ospiti in studio, manifestando la sua stanchezza per gli arresti domiciliari e la volontà di poter "tornare alla sua vita".

Tanti gli argomenti affrontati durante il suo intervento, a partire dal legame con il figlio e dalle recenti accuse di Nina Moric, per la quale ammette che "la porta è sempre aperta per potersi curare e poter vivere questo momento di amore che lui sta vivendo con Carlos Maria".

Parole di affetto rivolte anche alla sua ex Silvia Provvedi: "So che sta affrontando un momento molto difficile e lei è una guerriera; le sono vicino e le voglio bene". Non è mancato, quindi, il commento dedicato ad Asia Argento e una simpatica battuta rivolta alla padrona di casa Barbara d'Urso: "Sei una donna bellissima, quando ti ho vista sono rimasto incantato. Io sono ancora single".