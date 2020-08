Fabrizio Corona provoca nudo su Instagram, il dettaglio piccante scatena i follower

Che Fabrizio Corona sia un maestro nell'arte della provocazione non è una novità. Stavolta ha oltrepassato ogni limite, postando sui social una foto in cui posa completamente nudo, con una banconota da 100 euro a nascondere le parti intime. Complice anche l'inquadratura dal basso, la moderna "foglia di fico" non copre come dovrebbe e all'occhio dei follower non sfugge il dettaglio piccante.

Corona si fa immortalare senza veli in una posa che ricorda quella del David di Michelangelo. Muscoli scolpiti e tatuaggi in mostra, e quel dettaglio che cattura l'attenzione e sfida la censura social. I fan si scatenano nei commenti, e sono tanti quelli che gli fanno notare in maniera più o meno volgare, di aver lasciato vedere più del dovuto.

Anche Nina Moric, ex moglie di Fabrizio e madre di suo figlio Carlos Maria, ha espresso il suo punto di vista a commento del post: "Il pudore è come un vestito: quanto più è consumato tanto minor cura se ne ha. Il pudore difende la bellezza come la spina, la rosa. Chi rapisce il pudore agli altri, perde il suo. Chi non ha il pudore nei comportamenti, non ne avrà nemmeno la profondità".

Una foto simile, ma con un'inquadratura più frontale, è quella usata da Fabrizio per la copertina del suo libro di prossima uscita.

