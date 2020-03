Non basta nemmeno la quarantena a tenere Fabrizio Corona lontano dalle polemiche. Insofferente alle regole com'è, ha pensato bene di infrangere anche quella sul distanziamento sociale e ha festeggiato il compleanno con la ex moglie Nina Moric e il figlio Carlos e alcuni amici. Siedono tutti insieme intorno al tavolo, con l'ex re dei paparazzi che spegne la candelina sulla torta e si fa baciare dai suoi ospiti. Non ha fatto a meno di postare il video su Instagram, scatenando l'ira dei follower.

Fabrizio Corona, compleanno con Nina Moric e Carlos... e il web insorge Instagram 1 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 10 di 13 Instagram 11 di 13 Instagram 12 di 13 13 di 13 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE > Corona-virus, Fabrizio infrange i divieti e vende mascherine non omologate

Fabrizio è a capotavola, a torso nudo e con muscoli e tatuaggi in bella vista. Alla sua destra c'è il figlio, mentre a sinistra c'è Nina, elegantissima e sensuale con trucco e parrucco delle grandi occasioni. Si intravedono le braccia di una quarta persona più, si presume, una quinta sta filmando la scena. Ma non è tutto. Inizialmente i video postati da Fabrizio e Nina erano ancora più compromettenti. Si vedeva chiaramente il festeggiato brindare ai suoi 46 anni e giocare a carte con una nutrita schiera di amici e collaboratori, in barba alle regole che impongono l'isolamento.

LEGGI ANCHE > Nina Moric abbracciata a Fabrizio Corona, lo scatto social

I video sono stati rimossi, ma il danno ormai era fatto. Non sono stati pochi i commenti indignati dei follower, già con il dente avvelenato dopo che Corona aveva fatto entrare in casa un amico la settimana scorsa. Se però ha tolto le immagini più compromettenti, il festeggiato non ha rinunciato a condividere almeno un momento più intimo del suo party.

LEGGI ANCHE >Fabrizio Corona con Nina Moric a scuola da Carlos

"C’è poco da festeggiare. Una soffertissima, piccolissima libertà. C’è poco da festeggiare, in questo momento bisogna pensare agli altri. E io oggi penso e proteggo l’unica famiglia che mi è rimasta, mia moglie e mio figlio. Forza. Andrà tutto bene. Me lo ripeto da tanti anni e oggi lo dico a voi", ha scritto Fabrizio a corredo del video "superstite". "La storia siamo noi", gli risponde Nina. Segno che dopo anni di lotte e accuse reciproche, il clima tra i due è tornato ad essere più che sereno. Chissà se ora farà pace anche con i follower...

Potrebbe interessarti: