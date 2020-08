Nina Moric furiosa con Corona: "Carlos per suo padre è una merce di scambio"

Sembravano aver ritrovato la pace e la serenità dopo anni di lotte e accuse reciproche. Invece l'equilibrio tra Nina Moric e Fabrizio Corona si è rivelato più precario del previsto. La coppia di ex coniugi sarebbe di nuovo ai ferri corti, con l'ex modella che via social lancia accuse pesanti al papà di suo figlio: "Per suo padre è una merce di scambio", ha scritto in un post asprissimo.

La Moric non si risparmia e contro Corona usa toni accesi, rendendo ancora pubbliche le vicissitudini familiari. "Un incubo. Vorrei fare le vacanze con mio figlio ma il padre 'vende' la sua presenza ad un ristorante di Forte dei Marmi e fa accompagnare Carlos a portare a termine ciò che lui ha contrattato", scrive Nina nelle storie di Instagram. "Ora Carlos ha 18 anni e questo orrore non avrà mai fine. E' una macchina da soldi per suo padre, una merce di scambio! Signore pietà. Fabrizio Corona vuoi bene a nostro figlio? Ora capisco perché nessuno mi risponde!", prosegue al colmo della rabbia.

Sono passati solo pochi giorni da quando Corona parlava sulle pagine del settimanale Chi della ritrovata stabilità con la sua ex moglie, per il bene di Carlos. E in effetti una certa serentià sembravano averla trovata davvero, se non come coppia per lo meno come bravi genitori. Ma che qualcosa si fosse presto incrinato si era già capito quando Nina aveva commentato velenosa un post di Fabrizio, in cui lui posava nudo lasciando intravedere le parti intime. "Chi non ha il pudore nei comportamenti, non ne avrà nemmeno la profondità", aveva scritto in quell'occasione la bella croata.

