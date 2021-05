Milano, ex carabiniere gestiva con il figlio un giro di prostitute: arrestati

-afp

Un ex carabiniere di 65 anni e suo figlio 33enne sono stato arrestati dalla polizia per aver gestito per anni un finto studio di tatuatori a Milano che in realtà serviva come copertura per l'attività di sfruttamento della prostituzione. Secondo quanto riferito dagli agenti del commissariato Monforte Vittoria, il 65enne ha lavorato 17 anni come carabiniere e, a detta dell'arrestato, per 16 di questi avrebbe prestato servizio nei servizi segreti.