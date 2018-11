Milano, dopo multa insultò disabile: Procura chiede l'archiviazione

Aveva parcheggiato nel posto per disabili nel centro commerciale di Carugate (Milano). Dopo essere stato multato, aveva affisso un cartello di insulti prendendosela con "l'handiccappato" che aveva chiamato i vigili e dicendosi "contento" per la sua disgrazia. Ora la Procura di Monza ha chiesto l'archiviazione per l'uomo, un 40enne, che era stato denunciato per diffamazione aggravata, in quanto l'offesa non era diretta a "una determinata persona".