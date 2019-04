Milano, donna uccisa con un levatorsoli: il figlio fermato per omicidio

E' stato sottoposto a fermo per l'omicidio della madre Corrado Badagliacca , il 21enne di Sesto San Giovanni bloccato dai carabinieri mentre vagava per strada a Cinisello Balsamo, nel Milanese. Lucia Benedetto, di 50 anni, è stata trovata morta nell'appartamento di famiglia a Sesto, con una ferita al collo provocata da un levatorsoli, poi rinvenuto nel bagno.

Alla vista dell'auto dei militari, il giovane ha tentato la fuga ma è stato bloccato e portato in caserma. Sembra che l'uomo sia stato visto mentre lasciava l'appartamento di famiglia, a Sesto San Giovanni, martedì sera. Poco dopo il cadavere della madre è stato trovato dal marito, nel soggiorno di casa, in un lago di sangue.



Una volta allontanatosi da Sesto, il 21enne aveva fatto perdere le sue tracce. Affetto da un disturbo di natura psichica e consumatore occasionale di marijuana, il giovane è ora in completo stato confusionale e proprio per questo non è stato possibile interrogarlo. La Procura intende comunque disporre contro di lui un provvedimento di fermo.