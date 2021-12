Milano, Di Fazio ammette violenze su 21enne e racconta di altre vittime

Antonio Di Fazio , il manager in carcere da circa sette mesi per violenza sessuale, avrebbe ammesso di aver narcotizzato, spogliato e fotografato la studentessa di 21 anni che aveva attirato nell'appartamento con il pretesto di uno stage formativo, per poi abusare di lei. Nel corso dell'udienza in tribunale a Milano , l'imprenditore nel settore farmaceutico avrebbe parlato diffusamente anche di altri episodi di violenze.

La denuncia della studentessa 21enne ha portato all'arresto del manager 50enne a maggio. Nel corso dell'udienza davanti al gup Anna Magelli, Di Fazio avrebbe ammesso di aver drogato la ragazza con una forte dose di benzodiazepine sciolte nel caffè e poi di aver abusato di lei e averla fotografata senza vestiti. La ragazza era stata attirata da Di Fazio nel suo appartamento con il pretesto di uno stage formativo nell'azienda di cui era il titolare.

Gli altri casi Venerdì, invece, Di Fazio ha affrontato un lungo interrogatorio davanti al procuratore aggiunto Letiza Mannella e al pm Alessia Menegazzo, che stanno indagando su di lui. L'uomo ha parlato a lungo davanti ai magistrati di altri 4 episodi di violenze ai danni di studentesse e giovani donne, che stordiva con le benzodiazepine e di cui abusava. Di Fazio deve rispondere delle violenze commesse con la medesima modalità anche sull'ex moglie, che avrebbe anche tentato di uccidere. Nell'udienza, che si è svolta a porte chiuse, Di Fazio avrebbe parlato diffusamente anche di questi episodi.

I legali della vittima: "Di Fazio non ha detto tutta la verità" I legali della giovane vittima, parte offesa nel processo, hanno manifestato perplessità sulla versione data in udienza dall'imprenditore in quanto "non ha ammesso tutto e non ha detto tutta la verità". Si tornerà in aula il prossimo 18 gennaio. Udienza nella quale prederanno la parola i pm e il gup si pronuncerà sulla possibilità di riunire i due procedimenti aperti a carico di Di Fazio.