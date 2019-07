Milano, crolla grata del parcheggio dell'ospedale San Raffaele: 54enne precipita per 13 metri | E' grave

Un 54enne è ricoverato in condizioni gravi all'ospedale San Raffaele di Milano, dopo che è precipitato per quasi 13 metri all'interno del parcheggio sotterraneo dello stesso nosocomio. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita, ma ha riportato numerose fratture, tra cui quella del bacino e delle caviglie. Indaga la polizia.

Il 53enne si era recato all'ospedale per assistere il figlio ricoverato. Sarebbe caduto, intorno alle 22.30 del 5 luglio, su una grata saldata su un'altra, precipitando dal piano terra al piano -3 dell'autosilo.



L'uomo ha riportato diversi traumi e numerose fratture, tra cui quella del bacino e delle caviglie. Ricoverato in codice rosso nello stesso ospedale, è in terapia intensiva, ma non in pericolo di vita.