Miracolo a Parigi, un bimbo di due anni precipita dal nono piano: salvo

Un bambino di due anni è caduto dal nono piano di un palazzo a Parigi, nel quartiere di Belleville, e se l'è cavata senza neppure una frattura. "E' un miracolo", ha commentato la polizia. Trenta metri di caduta libera per il piccolo Adam, dalla finestra di una casa popolare, poi la corsa in ospedale con scorta di motociclette. Gli accertamenti hanno mostrato che non c'è nulla di rotto: l'unico dolore che lamenta il piccolo è al livello della milza.