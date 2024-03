Milano, non si ferma l'attività delle borseggiatrici: l'organizzazione tra sentinelle e tecniche di furto

Non si ferma l'attività delle borseggiatrici nella metropolitana di Milano. "Striscia la notizia", che da tempo raccoglie le segnalazioni di cittadini e passeggeri, è tornata a occuparsi del fenomeno che non sembra attenuarsi, anzi. Come raccontato nel servizio dell'inviato del tg satirico Valerio Staffelli, in onda giovedì 14 marzo, l'organizzazione delle borseggiatrici non si è fermata nonostante le numerose denunce di questi mesi da parte del programma di Antonio Ricci e non solo. Staffelli, infatti, dichiara che il fenomeno sembra essersi addirittura rafforzato.

Per questo, l'inviato di "Striscia" è tornato in uno dei luoghi più affollati di Milano: la stazione centrale. Qui, le telecamere del programma di Canale 5 riconoscono una delle borseggiatrici già note alle forze dell'ordine. Dopo essersi tolta il giubbotto, la ragazza di mette in coda nella fila per biglietti per "scrutare" possibili vittime, poi sale sul treno.

Anche in metropolitana le borseggiatrici "vecchio stampo" continuano ad aggirarsi indisturbate nei pressi delle biglietterie digitali. Fingendo di voler aiutare i clienti, capiscono quali sono i passeggeri da derubare e avvertono così le "colleghe" sulla banchina. Ad aiutarle nella comunicazione ci sono anche le cosiddette "sentinelle" che, fingendo di chiedere l'elemosina, avvertono le compagne della presenza eventuale di polizia e carabinieri, troupe tv o vittime interessanti nelle stazioni. Ci sono anche gli uomini: se in alcuni casi sono veri e propri bodyguard delle borseggiatrici, in altri sono ladri professionisti. Quando arriva il treno, entrano in azione le borseggiatrice presenti sulla banchina sfruttano la calca accerchiando la vittima da dietro, avvalendosi di cappotti, maglioni o sciarpe. Questo permette a una complice di inserire la mano in borse e zainetti e recuperare cellulari e portafogli