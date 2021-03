Milano, assembramenti fuori da San Siro per il derby: scattano le prime sanzioni contro i tifosi

Febbre da derby a Milano, tensione e assembramenti davanti a San Siro 1 di 18 2 di 18 3 di 18 4 di 18 5 di 18 6 di 18 7 di 18 8 di 18 9 di 18 10 di 18 11 di 18 12 di 18 13 di 18 14 di 18 15 di 18 16 di 18 17 di 18 18 di 18 leggi dopo slideshow ingrandisci

La polizia di Milano ha identificato e sanzionato i primi tifosi del Milan e dell'Inter che il 21 febbraio, in occasione del derby, non hanno osservato le prescrizioni per il contenimento della pandemia. Si tratterebbe, al momento, di una ventina di persone. Nel mirino degli investigatori ci sono le migliaia di ultras che quel giorno si sono assembrate nei pressi dello stadio Meazza per salutare l'arrivo delle due squadre.