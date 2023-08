Milano, botte a un minore per rapinarlo: arrestati il trapper Dahirvé e un amico

Leggi Anche Faida fra trapper a Milano, due condanne fino a 7 anni

In carcere a Roma - A eseguire l'arresto sono stati i carabinieri della Compagnia di Milano - Porta Magenta, in esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale per i Minorenni di Milano. I due, che ora hanno compiuto 18 anni, all'epoca dei fatti erano minorenni. Entrambi sono stati portati nel carcere minorile di Roma.

Le indagini - In questi mesi, le indagini dal Nucleo operativo della Compagnia di Porta Magenta hanno ricostruito i fatti con la raccolta di testimonianze e l'analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza e dei tabulati di traffico telefonico. Poi è arrivata l'identificazione di due degli aggressori, entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio e orbitanti nel quartiere di San Siro.

Come rilevato dagli investigatori, Dahirvé e altri due complici hanno prima avvicinato il ragazzo nell'ascensore della fermata Segesta, poi lo hanno portato fuori e minacciato di rubargli portafoglio e cellulare. Di fronte alla sua reazione, lo hanno aggredito con calci e pugni fino a fargli perdere conoscenza, provocandogli un trauma cranico con sette giorni di prognosi. La vittima ha quindi sporto denuncia ai carabinieri. Grazie ai social, ha riconosciuto Dahirvé - esponente del movimento trapper della zona di San Siro - come uno degli aggressori, aiutando così i carabinieri nelle loro indagini. Ora gli arresti.