Minacce a Brumotti e Staffelli, sorveglianza speciale per il trapper "Mr. Rizzus"

Le minacce a Staffelli

Sempre nel 2019 è poi iniziato l'accanimento nei confronti della famiglia dell'altro inviato di "Striscia la notizia", Valerio Staffelli, che ha portato prima la figlia del conduttore e poi lo stesso giornalista a depositare una serie di querele per diffamazione ed atti persecutori. In ragione delle accuse mosse, il trapper dovrà attenersi a particolari prescrizioni per la durata di un anno: vivere onestamente e rispettare le leggi fissando una dimora certa dalla quale non potrà allontanarsi senza preventivo avviso dalle 22 alle 7, non associarsi a pregiudicati, presentarsi al Sert per avviare un percorso di disintossicazione dall'uso e abuso di sostanze stupefacenti.