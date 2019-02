“Vorrei poter vivere come tanti altri, senza problemi e invece io ne ho tanti”. A parlare è la signora Patrizia (nome di fantasia), che a “Mattino Cinque” racconta i suoi problemi economici. Per vivere ha dovuto impegnare i suoi oggetti più cari al monte dei pegni in cambio di 800 euro per permettersi di pagare l’affitto.



Cinque anelli, quattro catenine, una spilla d'oro e un orologio. Tra questi oggetti, Patrizia ha dovuto dire addio a una catenina molto importante: “L’avevo fatta io per mio figlio, il giorno in cui si è ammalato. Dopo che è morto - 15 anni fa - ho fatto una medaglietta d’oro per lui”. Così, visto che le spese in famiglia sono tante, tra cui il mantenimento di un figlio disoccupato, e non bastano le pensioni sua e di suo marito, ogni mese impegna qualcosa: “Rinnovo la polizza per tenere il mio oro al sicuro in modo che non venga venduto: gioco due numeri al lotto e se vinco me lo vado a ritirare”.