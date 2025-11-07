Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Lombardia
Su Rete 4

Viaggio nella Milano violenta, aggredita la troupe di "Dritto e Rovescio"

La trasmissione di Rete 4 nei luoghi più pericolosi del capoluogo lombardo

07 Nov 2025 - 11:30
© Da video

© Da video

Un'aggressione nel cuore di Milano. Un uomo si è scagliato contro la troupe del programma di Rete 4, mentre stava documentando cosa accade nelle ore notturne. La percezione del pericolo dei cittadini è sempre più alta e ora anche i dati sembrano avvalorare questa tesi.

La classifica stilata dal Viminale attribuisce a Milano il primato di città con il più alto tasso di criminalità in Italia. L'ultimo episodio, in questo senso, è stato l'accoltellamento di una donna in pieno giorno in Piazza Gae Aulenti.  "Dritto e Rovescio" ha documentato cosa avviene nelle vie della città nelle ore notturne, ma non solo. Il viaggio nella "Milano violenta" inizia dalle strade adiacenti a Milano Centrale: qui spaccio e violenza sono la normalità.

Leggi anche

Scomparsa di Alessandro Venturelli, possibili avvistamenti nell’area di Torino dopo l’appello in tv

Accoltellata a Milano, Lanni al gip: "Non volevo uccidere" | L'avvocata: "È angosciato per la donna"

I cittadini lo definiscono un "far west" e sono diverse le zone in cui la microcriminalità si diffonde in maniera capillare: dalla multietnica via Padova fino al centralissimo Parco Sempione. Proprio qui, la troupe del programma di Rete 4 è stata aggredita da un uomo: prima scagliandosi contro l'inviata della trasmissione di Paolo Del Debbio, poi con l'operatore a cui ha rotto la telecamera.

milano
aggressione
dritto e rovescio