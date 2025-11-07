Viaggio nella Milano violenta, aggredita la troupe di "Dritto e Rovescio"

La classifica stilata dal Viminale attribuisce a Milano il primato di città con il più alto tasso di criminalità in Italia. L'ultimo episodio, in questo senso, è stato l'accoltellamento di una donna in pieno giorno in Piazza Gae Aulenti. "Dritto e Rovescio" ha documentato cosa avviene nelle vie della città nelle ore notturne, ma non solo. Il viaggio nella "Milano violenta" inizia dalle strade adiacenti a Milano Centrale: qui spaccio e violenza sono la normalità.