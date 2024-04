Milano, aggredisce l'ex in ospedale e accoltella tre persone: "Sembrava la scena di un film horror"

Nel pomeriggio di lunedì 15 aprile un ragazzo di 22 anni ha aggredito l’ex fidanzata all’interno dell’istituto clinico Città Studi di Milano, arrivando ad accoltellare due dipendenti dell’ospedale e un passante che erano intervenuti per difenderla.

"Sembrava la scena di un film horror. C'era la gente che scappava, si nascondeva negli ambulatori e prendeva gli ascensori pur di non farsi trovare. Poi c'era lui, che scendeva le scale con questo coltello aperto in mano e mi fissava", racconta all'inviata di "Pomeriggio Cinque" la giovane, che si trovava nella struttura per una visita.

"Essendo molto geloso, era infastidito che il medico mi avesse toccata e spogliata", ricorda la ragazza, sottolineando che il 22enne aveva chiaramente bevuto. "Quando ho cercato di calmarlo, lui mi ha afferrata e strattonata. Poi non ricordo bene cos'è successo: mi sono ritrovata a terra e ho iniziato a urlare in modo che le persone mi sentissero".

Incalzata dalla giornalista della trasmissione di Canale 5, la giovane ammette che l'ex era già stato violento nei suoi riguardi: "Mai fino a questo punto, ma mi aveva già messo qualche mano addosso e tentato di strangolarmi".