Sydney, aggressione a coltellate in chiesa: feriti il vescovo e alcuni fedeli

A Sydney diverse persone, tra cui il vescovo Mar Mari Emmanuel, sono stati accoltellati durante la messa in una chiesa cristiana assira di Wakeley.

Secondo i media australiani i feriti non sarebbero in gravi condizioni. La polizia ha già annunciato l'arresto di un uomo. Nei video diffusi sui social si vede l'aggressore avvicinarsi al vescovo che sta celebrando la messa e colpirlo con un oggetto che però non si riesce a distinguere.