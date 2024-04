Sydney, attacco in un centro commerciale: persone accoltellate | Testimoni: diversi morti a terra, almeno due

Lo riferisce la polizia locale. Gli agenti avrebbero aperto il fuoco contro l'aggressore, un uomo. Al momento non è chiaro se sia morto. E' stato chiesto ai cittadini di non avvicinarsi alla zona. Testimoni parlano di almeno due morti, i cui corpi giacciono a terra.

A Sydney diverse persone sono state accoltellate in un'aggressione avvenuta in un centro commerciale.

Secondo le prime informazioni, almeno quattro persone sarebbero state colpite. Decine di veicoli della polizia e numerose ambulanze hanno raggiunto il centro commerciale, mentre le persone hanno tentato la fuga in preda al panico. Un portavoce del servizio di soccorso del New South Wales ha detto che l'agenzia ha risposto a "segnalazioni di un uomo che correva per Westfield con un coltello".