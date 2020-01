Milano, ragazza aggredisce 28enne con acido e spray al peperoncino

Un 28enne è stato aggredito in centro a Milano da una ragazza che gli avrebbe spruzzato in faccia dello spray al peperoncino e lanciato addosso una sostanza liquida, pare dell'acido. Il giovane è stato ricoverato all'ospedale Fatebenefratelli con ustioni di primo grado al volto, di secondo grado al collo e bruciori a un occhio. L'aggressione è avvenuta in piazza Gae Aulenti intorno alle 11 di sabato mattina al termine di una colluttazione.