Aggredito con l'acido dalla ex a Legnano: "In tribunale lei rideva"

"In aula lei rideva, o sogghignava: non lo so. Non l'ho guardata, mi sono messo di spalle apposta perché non volevo nemmeno vederla". Così il 30enne Giuseppe Morgante, che a maggio è stato sfregiato con l'acido dalla sua ex a Legnano, nel Milanese, racconta l'arrivo della donna, la 38enne Sara Del Mastro, in tribunale a Busto Arsizio, nel Varesotto. Durante l'udienza, il gup ha respinto la richiesta di patteggiamento presentata dalla donna.