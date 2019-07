Modena, aggredisce ex compagno con acido: arrestato un 44enne

Un 44enne è stato arrestato a Modena dopo aver aggredito con l'acido l'ex e il suo attuale compagno. Le vittime erano scese in strada dopo aver sentito suonare il campanello: lì hanno notato la loro auto cosparsa di acido e la presenza del 44enne con una bottiglia in mano. Nella colluttazione che è seguita, il liquido ha raggiunto braccia e altre parti del corpo dei due uomini, poi ricoverati in ospedale. Il pm ha chiesto il carcere per l'aggressore.