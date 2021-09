Mantova, percepivano indebitamente reddito di cittadinanza: 234 denunciati

carabinieri

Nel Mantovano 234 persone sono state denunciate per aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza. Al vaglio della Procura ci sono le posizioni di 165 stranieri e 69 italiani. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di accertare che molti dei denunciati, nel presentare domanda per la concessione del reddito, hanno dichiarato il falso oppure omesso di dichiarare le cause ostative al via libera.