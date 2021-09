"C'è chi propone l'abolizione del reddito di cittadinanza . Una polemica sterile: è una misura di necessità, non possiamo tornare indietro. Ragioniamo per migliorarne ancora più l'efficacia". Lo ha detto il leader di M5s, Giuseppe Conte , al forum Ambrosetti a Cernobbio. Salvini : "Inefficiente, non crea lavoro". Meloni : "E' metadone di Stato".

Salvini: "Inefficiente, non crea lavoro "Il reddito di cittadinanza si è rivelato sbagliato. Lo abbiamo votato ma riconoscere un errore è segno di saggezza. Proporrò un emendamento alla Manovra per destinare alla imprese questi soldi". Lo ha dichiarato il leader della Lega Matteo Salvini. "Sono 12 miliardi di euro spesi male che non producono lavoro ma sussistenza".

Meloni: "E' metadone di Stato" "Il reddito di cittadinanza è metadone di Stato, non sono d'accordo con Conte", la replica del leader di FdI Giorgia Meloni al Forum Ambrosetti.

Orlando: "Chi parla di metadone non sa cos'è la povertà" - La similitudine utilizzata da Giorgia Meloni ha però sollevato non poche critiche, a partire da quella del ministro del Lavoro, Andrea Orlando, secondo il quale "chi usa queste metafore probabilmente non si rende conto di che cosa è la povertà'. Non vorrei che si riaprisse nel nostro Paese, in vista delle elezioni, una campagna di odio contro i poveri". Il ministro, da parte sua, ritiene "che ci siano modifiche da fare, ma credo che sarebbe un passo indietro per il nostro Paese se tornasse ad essere tra i pochi paesi che non ha uno strumento di contrasto alla povertà. Non facciamo passare degli stereotipi secondo i quali la povertà è frutto del carattere e della pigrizia, perché non sono confortati da dati scientifici".