Mantova, litiga con il collega e minaccia di farsi esplodere: denunciato

Gomito a gomito lungo la linea di montaggio di una fabbrica di Suzzara (Mantova) finché scoppia una lite tra colleghi di lavoro. A quel punto un 57enne di origini marocchine residente a Treviso e domiciliato a Suzzara ha iniziato a minacciare di farsi esplodere, facendo intendere di indossare una cintura esplosiva. Subito allertata, la Digos ha fatto scattare perquisizioni nelle abitazioni dell'uomo a Suzzara e a Treviso in cerca di armi ed esplosivi, con risultato negativo. Il 57enne è stato denunciato per minacce aggravate.

Nessuna traccia però della cintura esplosiva. L'uomo è stato denunciato per minacce aggravate, mentre la direzione dell'azienda si è riservata di prendere altri provvedimenti nei suoi confronti.