Colpisce collega con una barra di cioccolato e le provoca trauma cranico

Quando si perdono le staffe per un diverbio il rischio è di lanciare contro l'interlocutore quello che si ha a portata di mano. E' quello che ha fatto una dipendente dello stabilimento di un' azienda dolciaria novarese che trovandosi a discutere con una collega l'ha colpita con una barra di cioccolato dal peso di un chilogrammo. La donna è finita in ospedale con un trauma cranico .

Secondo NovaraOggi, tra le due donne è scoppiata una lite che è degenerata. Così una delle due ha afferrato una tavoletta di cioccolato nero dal peso di 1 chilogrammo e ha colpito in testa la collega per poi lanciarle addosso diversi sacchetti contenenti dolciumi. Sul posto è arrivata l'ambulanza che ha portato via la donna aggredita: è stata ricoverata in ospedale, la prognosi è di 15 giorni. La dipendente violenta è stata sospesa dall’azienda.