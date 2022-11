Mandello del Lario (Lecco), sub muore nel Lago di Como

Tragedia a Mandello del Lario (Lecco), dove un sub di 54 anni è morto davanti alla spiaggia del Moregallo.

Il corpo del subacqueo è stato trovato nelle acque del ramo lecchese del Lago di Como, poco dopo l'attivazione di tutti i protocolli per la ricerca. Ormai per l'uomo, della provincia di Milano, non c'era più nulla da fare.