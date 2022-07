Salento, sub disperso da ore trovato vivo: salvato da un peschereccio

A salvargli la vita un peschereccio di passaggio, che ha individuato il sessantenne a un miglio dalla costa. Il sub era stato dato per disperso dopo l'immersione con un suo amico a Capilungo alla marina di Alliste, località a sud di Gallipoli.

La ricerca

- La ricerca era scattata alle 2 di notte, grazie alla segnalazione dell'amico del sub. Nell'operazione sono stati impiegati i mezzi navali della Guardia Costiera di Gallipoli e un nucleo subacqueo dei Vigili del Fuoco.

Il salvataggio

- In seguito al recupero in mare del peschereccio, il sub è stato accompagnato al porto di Gallipoli e preso in carico dal 118. Le condizioni di salute dell'uomo sono buone.