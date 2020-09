Maltempo nel Varesotto: esonda torrente, disperso un runner

E' di un disperso e almeno sette famiglie evacuate il bilancio della giornata di maltempo che si è abbattuta giovedì sulla provincia di Varese, in particolare a Luvinate. Un runner, che si era addentrato nei boschi per allenarsi poco prima dell'inizio di un forte temporale, non ha mai fatto ritorno a casa. Nella zona in cui si trovava è esondato un torrente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli specialisti del Saf.